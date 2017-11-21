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21 Kasım 2017 12:04

SESOB Başkanı Köksal’dan kış lastiği uyarısı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle sürücüleri uyararak, biran önce kış lastiklerini ve araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmalarını istedi.

SESOB Başkanı Köksal’dan kış lastiği uyarısı

21 Kasım 2017 12:04


Sürücülerin kışa hazırlıksız yakalanmamaları ve araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları konusunda sürücüleri uyaran SESOB Başkanı Beşir Köksal, "Araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlıyor. Kış şartlarında meydana gelen kazaların başlıca nedenlerinden buzlanma, kış koşullarına göre araçların hazırlanmaması, yolun durumuna göre araçların kullanılmamasının başlıca kaza nedenlerindendir. Lastik bir araç için çok önemlidir ve trafikte hayati önem taşımaktadır. Çıkartılacak yaz lastiklerinin yerine araçların kış şartlarında yola tutuşunu iyi sağlayabilecek lastiklerin takılması en doğru karar olacaktır. Aracımızın lastikleri başta olmak üzere fren, direksiyon, şanzıman, motor ve yağ bakımı mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca araçlardaki bütün mekanizmalar tekrar gözden geçirilerek araçlarımızı kışa hazır hale getirmeliyiz" dedi.


Köksal, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından belirlenen tarih öncesinde biran önce araçlarına kış lastiğini taktırmalarını, kış lastiği taktırmayan sürücülere yapılacak olan denetimlerde cezai işlem uygulanacağını hatırlatarak mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.




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