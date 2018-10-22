Sezonun son patates hasadı sürüyor

Anadolu'da patateslerin en son hasat olgunluğuna ulaştığı Sivas ve çevresinde patates hasadı sürüyor. Sivas'ın Hafik ilçesinde devam eden patates hasadı havadan da görüntülendi. 15 gün sürmesi beklenen patates hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürmedi. Verimin düşük oluşu, ton başına yevmiye alan patates üreticilerinin de gelirlerini olumsuz etkiledi. Üreticiler Sivas ve çevresinde, tarlada patates fiyatını kilo başına 1.25 TL civarında olduğunu belirtti.

Patates üreticileri ve işçileri yaptıkları açıklamalarda, “Şu anda 500 dönüm arazide patates üretimi yaptık. Bu yıl bir dönümde 3 ton kadar patates elde ettik. Normalde 6-7 ton alınması gerekiyordu. Bu yıl üretimde düşüş var. Üretim düşünce işçi yevmiyeleri de çıkmadı. Patates işçileri de mağdur. İşçiler ton hesabı üzerinden yevmiyelerini aldıkları için bu düşüş işçileri olumsuz etkiledi. Tarlada patatesin kilosu ortalama 1.25 TL. Rafta pahalı olmasının nedeni ise doların artması ile birlikte artan maliyetler. Gübre 3 TL, Mazot ise 7 TL oldu. Başka bir işimiz olsa bu işi yapmazdık. İşin içerisinden nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz. Tarla kirası var, ilacı var. İlaç fiyatları iki katına çıktı. Para kazanmamız imkansız gibi görülüyor. Ancak yapacak başka bir işimiz yok. Sulama yapmadan, ilaçlama yapmadan da ürün elde etmemiz mümkün değil. Bu yıl ektiğimiz mahsulden masrafımızı çıkartırsak öpüp başımıza koyacağız” dediler.