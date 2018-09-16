Sivas merkeze bağlı Çöken köyünde yaşayan Cemil ve Zeycen Kale çiftinin 3 çocuğundan sonuncusu olan ve hidrosefali rahatsızlığı ile dünyaya gelen 'Şifa' bebek hayata tutundu. Kafasında olan büyüme nedeniyle ameliyat edilen bebek sağlığına kavuşarak evine döndü.

Sivas merkeze 9 kilometre uzaklıkta bulunan Çöken köyünde yaşayan Cemil ve Zeycen Kale çiftinin 9 ay önce hidrosefali rahatsızlığıyla bir kız bebekleri dünyaya geldi. Doğuştan kafasında büyüme olan bebeğe aile 'Şifa Yağmur' ismini verdi. Aile çocuklarının tedavisi için çok sayıda hastaneye gitmesine rağmen bir türlü sonuç alamadı. Kafasındaki büyüme günden güne artan 'Şifa' bebeğinin hikayesini İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Tedavisi için bazı hastanelerin kabul etmediği bebek Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Beyin Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edilen bebek 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü. Bebeğin sağlığına kavuşması ailede sevinçle karşılandı.

Özel bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan baba Cemil Kale,"Çocuğumun doğuştan kafada su toplaması vardı ve belinde bel açıklığı vardı. Bundan dolayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ameliyat yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde şant taktıktan sonra 1 ay sonra tekrar bu tıkanma oldu. Tıkanma yaptıktan sonra bunun üzerine, şikayet üzerine çocuğum hasta olduğundan geri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne döndüm. 3 ay bir fiil hiç çıkmadan orada tedavisi uygulandı. Sivas'ta gereken müdahaleyi yaptılar ama tedaviye yanıt vermediği için bizi daha iyi hastanelere gönderdiler. Ben ilk önce çocuğumu Kayseri'ye götürdüm. Kayseri beni kabul etmedi ve Ankara'da birkaç hastane ile görüştük. Dediler ki,'Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yaptığı ameliyatı biz üstlenemeyiz.' Daha sonra Sağlık Bakanlığı ile buradan çocuğumuzu götürdük. Bütün gereken şeyleri orada yapıldı. Şu anda Şifa bebek ameliyatını oldu. Tekrar ameliyattan 15 gün sonra tedavi altında tekrar tutuldu. Şu anda çok şükür sağlığına kavuştu evimize getirdik" dedi.

"Özlediğimiz aile ortamına kavuştuk"

Anne Zeycen Kale Şifa bebeğin 3 ay yatmasına rağmen ameliyat olamadığını ifade ederek,"Beyin cerrahları da çok istedi ameliyat etmek, iyileştirmek ama bir türlü tedaviye yanıt vermedi. Bizde sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim haberimizi yaptınız. Sizin sayenizde Sağlık Bakanlığı sonra diğer kuruluşlar bize yardım etti. Onların yardımı aracılığıyla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Orada 40 gün boyunca tedavisi yapıldı ve 30 günün sonunda şant takıldı. Ameliyatını oldu. Ameliyatını olduktan sonra bir 10 gün daha tedavi gördü. 10 gün tedaviden sonrada tedavi ettiler, evimize döndük. Şu an da Şifa bebeğin sağlık durumu çok çok iyi. Geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü çocuğumuz iyileşti. Aylardır, orayla beraber 4 ay oldu. 4 aydır ki bizim gördünüz, çocuklarımızın özlemini yani aile ortamını çok şükür çok iyiyiz yani düzeldik. Özlediğimiz aile ortamına kavuştuk" diye konuştu.