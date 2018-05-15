Sıfır atık konteynerlerine kameralı koruma

Konteynerlere farklı maddeler atılmaması için 24 saat güvenlik kamerasıyla korunacak.

Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ’Sıfır Atık’ seferberliğine destek amaçlı sıfır atık toplama konteynerleri ve organik gübre dönüştürme merkezleri geliştirdi. Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Davut Gül ile beraber sıfır atık konteynerlerinin tanıtımını yaptı.

Belediye Başkanı Aydın, "Burada her şey şeffaf neyi nereye atacağımız üzerinde yazıyor. İnşallah vatandaşlarımız bu sıfır atık projesine kısa zaman içerisinde adapte olur. Bu konuda gerekli hassasiyeti duyarlılığı ortaya koyarlar. Hem şehrimizin temizliğine hem ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlamış olur. Atık deyip geçmemek lazım. Atık adeta bir maden bir değer bunu biz ülke ekonomisine kazandırdığımız zaman çok sayıda orman kesmemiş olacağız. Çok sayıda ciddi rakamlara ulaşan ithalatı yapmamış olacağız" dedi.

Kameralarla korunacaklar

Çöp konteynerlerine yanlış madde atılması halinde atan kişinin kameralarla tespit edilip uyarılacağını ifade eden Aydın,"İnşallah yanlış madde atılmayacak, yanlış madde atanlar önce uyarılacak. Ancak kamu malına zarar vermek isteyenler olursa bu kamera kayıtlarında bunu tespiti mümkün olacak ve kamu malına zarar vermenin de hukuki müeyyide neyse uygulanacak. Çünkü bu tür yeniliklere zaman zaman zarar verilebilir. İnşallah bunu kendi malımız olarak kendi evimizin bir muhafaza ederiz" şeklinde konuştu.