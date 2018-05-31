Sigara kaynaklı hastalıkların maliyeti yıllık 20 milyar TL

Sivas İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fethullah Selçuk Moğulkoç, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla makamında yaptığı açıklamada,"4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uyarınca tütün ürünlerinin kullanılmasının yasak olduğu yerlere ilişkin bildirimler Alo 184 bildirim hattına yapılabilmektedir. Bu hatta yapılan bildirimler Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Sistemi’ne iletilmektedir. Sağlık Bakanlığı denetim sistemine iletilen bildirimlerle ilgili saha denetim ekipleri en kısa sürede ihlal bildirimi yapılan mekana ulaşarak denetimleri ve gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir" dedi.

Yeşil dedektör uygulaması

9 Şubat 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Yeşil Dedektör uygulamasının bugüne kadar 41 bin kez indirildiği anlatan Moğulkoç,"Yeşil Dedektör, 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Cep telefonlarına ya da bilgisayarlara ücretsiz yüklenen Yeşil Dedektör uygulaması doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 hattı ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Bulunduğu mekanda sigara içildiğini gören vatandaş, cep telefonundan mekanın konumunu tek bir tuşla belirleyerek sigara içildiğine gören vatandaş cep telefonundan mekanın konumunu tek bir tuşla belirleyerek sigara içildiğine ilişkin ihbarda bulunabilmektedir. Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirilen uygulama Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış ve uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Hastalıkların maliyeti 20 milyar TL

Türkiye’de yıllık sigara tüketimi 34 ile 46 milyar TL arasında bulunduğunu ifade eden Moğulkoç,"Ağırlığı akciğer kanseri olmak üzere Türkiye’de kanser tedavisine 10 milyar TL para harcıyoruz. Ayrıca ağırlıklı sigaraya bağlı olarak gelişen KOAH benzeri hastalıklara da yaklaşık 3-4 milyar TL civarında para harcıyoruz. Yani Türkiye’ye yıllık maliyeti 20 milyar TL bunu Sivas Numune Hastanesi gibi bir hastaneyle kıyaslarsak biz Sivas ili olarak 4 hastane yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla kent merkezinde vatandaşların vücutlarındaki karbonmonoksit oranını ölçtü.