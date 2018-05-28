Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:04

Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit olan astsubay memleketine uğurlandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde görev dönüşü silah arkadaşının tabancasını temizlediği sırada kazayla çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli’nin naaşı memleketi Çanakkale’nin Çan ilçesine gönderildi.

Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit olan astsubay memleketine uğurlandı

28 Mayıs 2018 15:04


Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli’nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



8 ay önce göreve başladı


Şehidin naaşı hastanede yapılan otopsinin ardından Sivas Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Nuri Demirağ Havalima’nına getirildi. Burada şehit için tören düzenlendi. Saygı duruşundan bulunulmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından askeri manga tarafından omuza alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ve kişisel eşyaları Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçağa konuldu. Şehit naaşı törenin ardından gözyaşlarıyla memleketi Çanakkale’nin Çan ilçesine gönderildi. Şehidin Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında 8 ay önce göreve başladığı, ilk görev yeri olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.


Uğurlama törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin silah arkadaşları ve emniyet mensupları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
22
°
C
  • Salı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç