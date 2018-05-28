Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli’nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

8 ay önce göreve başladı

Şehidin naaşı hastanede yapılan otopsinin ardından Sivas Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Nuri Demirağ Havalima’nına getirildi. Burada şehit için tören düzenlendi. Saygı duruşundan bulunulmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından askeri manga tarafından omuza alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ve kişisel eşyaları Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçağa konuldu. Şehit naaşı törenin ardından gözyaşlarıyla memleketi Çanakkale’nin Çan ilçesine gönderildi. Şehidin Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında 8 ay önce göreve başladığı, ilk görev yeri olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Uğurlama törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin silah arkadaşları ve emniyet mensupları katıldı.