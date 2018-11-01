Simülasyon tırında depremi yaşadılar

Sivas'a İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından getirilen deprem simülasyon tırında öğrenciler rihter ölçeğini göre 7.2 şiddetindeki depremi yaşadı.

Deprem bilinci oluşmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalı eğitimler verilen AFAD deprem simülasyon tırında öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi. Sivas Atatürk Kongre Müzesi bahçesine getirilen deprem simülasyon tırında, öğrenciler için Türkiye'de meydana gelen büyük depremler canlandırıldı. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından anlatıldı.

Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci deprem simülasyon tırı hakkında bilgi vererek,"Görsel olan şey zihinde daha çok kalıyor. Dolayısıyla depremi bire bir yaşamadan bir simülasyon yoluyla deprem gerçeğini insanlara gösterdiğiniz zaman daha kalıcı oluyor. Burada ki temel amaç toplumda temel afet bilincinin yerleşmesi ve gerçek bir durumla karşılaştığımız zaman yapmamız gereken doğru şeylerin davranış ve refleks haline getirmek. Dolayısıyla biz böyle faaliyetleri son derece önemsiyoruz. Ülkemiz yüzde 95 doğal afet kuşağı üzerinde zaten. Doğal afet gerçeğini biz unutamıyoruz. Biz 3 gün süreyle ilimizde faydalı olacağına inanıyoruz. O yaşadığımız depremlere eş değerde kabine şiddet veriyor" dedi.

Deprem anını yaşayan öğrenciler ise pek korkmadıklarını ifade ederek deprem anında masanın altına girerek başlarını koruduklarını söyledi.