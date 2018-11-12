Sınav dönemi çorbalar rektörden

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) vize sınavlarının başlaması dolayısıyla öğrencilerin ders çalışmalarını desteklemek için 'Çorba Bizden Çalışma Sizden' sloganı ile çorba ikram ediliyor.

Merkezi Kütüphane'de her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan çorba ve su ikramında öğrencileri ziyaret eden CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çorba ikram eden Rektör Yıldız öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde derslerine daha iyi çalışabilmeleri için böyle bir uygulamanın iki yıldır yürütüldüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sınav haftasında böyle bir uygulamanın sınavlara çalışan öğrenciler için güzel bir uygulama olduğunu belirterek teşekkür ettiler.