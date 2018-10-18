Sınıflarında kumbaralar ile yardım toplayacaklar

Sivas'ta özel bir kolejin 6'ncı sınıf öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla sınıflarında kumbara ile yardım toplayacak.

Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası'nı ziyaret eden öğrenciler gıda, giyim, temizlik ve benzeri reyonları yerinde gördü. Öğrencilere, buranın yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi verildi. Gezi esnasında öğrencilere, Gıda Bankasında isteyen herkese değil, sadece yoksul kimselere yardım edildiği ifade edildi.

Öğrenciler, kurumsal yapısı ile Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'nda, çikolatadan, çay-şekere, temizlik ürünlerinden zücaciye-ayakkabıya kadar, bir alışveriş merkezinde olması gereken her şeyin yerli yerinde olduğunu gördü. Kolejin 6'ncı sınıf öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği'nin, yapılan araştırmalara göre yoksul kimselere yardım ettiğini, yardımlaşma ve dayanışmanın, toplumu bir arada tutan en önemli değerlerden biri olduğunu öğrendi.

Hayat Ağacı Derneği'ndeki geziden etkilenen öğrenmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla her biri numaralandırılmış 6 adet kumbara aldı. Öğrenciler, toplam 6 sınıfta kumbaralarda yardım toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Ayrıca, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla okudukları hikaye kitaplarını Gıda Bankasından yardım alan çocuklara verilmek üzere bağışlayacaklar.