Şırınga ile beslediği torunu için yardım bekliyor

2014 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada Bülent Dönmez yönetimindeki 58 EE 909 plakalı otomobil, Bağırsak Dere mevkisinde karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Dönmez, eşi Şenay, çocukları Gökhan, Okan, ve 9 aylık İsmail Enes Dönmez yaralandı. Yaralılardan anne Şenay Dönmez kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Daha 9 aylıkken geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden ve beyninden aldığı hasar sonucu görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İsmal Enes Dönmez yatağa mahkum oldu. Annesiz büyüyen ve şuanda 5 yaşındaki İsmail Enes’e babaannesi Zemhenur Kel sahip çıktı. Torununun her türlü ihtiyacını karşılayan babaanne Kel torununun fizik tedavisi için yardım bekliyor.

Torununun hayatının anlamı olduğunu söyleyen Kel, torununa bakmayı asla bırakmayacağını ifade etti. Tedavi için çok sayıda hastaneye gittiklerini bir sonuç alamadıklarını anlatan Kel torununun iyi bir hastanede tedavi olması için yardım beklediklerini belirtti.

Her anını torunuyla birlikte geçirdiğini torununun her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran babaanne Kel torununa yıllardır baktığını ve onu çok sevdiğini söyledi.

Şırınga ile besliyor

Babaanne Kel, mama yemekte zorlanan torununun şırınga ile beslediğini ifade ederek,"Torunumun yutma duyusunun gelişmesi için tedavi görmesi gerekiyor. Bu konuda maddi imkanlarım yeterli olmadığı ve doktor olmadığı için tedavi yaptıramıyorum. Torunumun konuşmasını yürümesini istiyorum. Yutma duyusunun gelişmesi için doktor yardımı istiyorum. Birde hasta yatağı istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Torunumu çok seviyorum. Onun için burada kalıyorum. Burada fizik tedavi alıyoruz. Mama yutmakta zorlanıyor, şırınga ile beslediğim için üzülüyorum. Bu konuda bir doktor bulunursa çok sevinirim. Torunumun annesi benim. Ömrüm yettiği kadar onun yanındayım ve bakacağım. İnşallah ayağa kalkar." dedi.