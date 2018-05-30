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30 Mayıs 2018 13:56

Sivas AFAD yeni binasına kavuşuyor

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne tam donanımlı yeni hizmet binası inşa edilecek.

Sivas AFAD yeni binasına kavuşuyor

30 Mayıs 2018 13:56

Projesi Sivas’a özgü hazırlanan binanın yapım ihalesi gerçekleştirildi.


Ülke genelinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası yapımı için ilk etapta aralarında Sivas’ın da bulunduğu 5 il proje kapsamına alındı. Sivas, Muş, Eskişehir, Burdur ve Gümüşhane illerinde hizmet binası yapım işi programa alınarak, ilimiz için 8 milyon lira ödenek tahsis edildi.


AFAD Başkanlığınca Sivas’a yeni yapılacak hizmet binası için Sivas’a özel proje hazırlanırken, tesis Eğriköprü Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yanında bulunan yaklaşık 6 bin 267 metrekarelik alan üzerinde, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilecek.


Teknik donanımlara sahip 72 kişilik acil durum yönetim merkezi (İAADYM) olacak binada çalışma ofisleri, sosyal alanlar, etkinlik, toplantı ve eğitim mekanlarının yanı sıra arama kurtarma malzemeleri bakım atölyesi de bulunacak.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak sözleşme aşamasına gelinen çalışmada binanın 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.




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