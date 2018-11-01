Sivas Barosu'ndan Cumhuriyet resepsiyonu

Sivas Barosu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonu Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve avukatlar katıldı.

Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir resepsiyonda yaptığı konuşmada,"Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış onu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ulu önderin Türk gençlerine emanet bıraktığı Cumhuriyet; bizlerin sağlam omuzlarında yükselecek, yeniliğe açık dimağlarla yaşayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Emanet emin ellerdedir" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyetin 95'inci yılı için hazırlanan video gösterileri katılımcılara izletildi. Marşlar, kahramanlık türküleri, zeybek gösterileri ve canlı müzik eşliğinde program sona erdi.