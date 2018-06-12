Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 15:01

Sivas Belediyesi iki yeni kültür merkezi yapacak

Sivas Belediyesi sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına iki yeni kültür merkezi yapacak.

Sivas Belediyesi iki yeni kültür merkezi yapacak

12 Haziran 2018 15:01


Kültür merkezleri kadınlar ve gençler için ayrı ayrı iki bina şeklinde tasarlandı. Bölge halkının düğün, nişan, toplantı gibi çeşitli organizasyonlarını yapabileceği şekilde tasarlanan kültür merkezi bin 470 metre kare kapalı alan üzerine inşa ediliyor. 500 metrekarelik açık alana sahip olacak merkezde hanımlara ve gençlere yönelik kursların düzenleneceği kurs odaları, kafeterya, atölyeler, spor salonları ve toplantı salonları gibi alanlar yer alacak.


Kültür merkezinin faaliyete girmesiyle birlikte, bölgede yaşayan bayanların sosyal hayata katılabilmeleri, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerine meslek edinebilmeleri ve aynı zamanda gelir sağlayabilmeleri için kurslar açılacak. Kültür merkezinin gençler için yapılan bölümü adeta bir kütüphane ya da dershane gibi faaliyet gösterecek. Burada da kütüphane, kurs odaları, çok amaçlı salon ve kafeterya yer alacak.


İnşaat çalışmalarının başladığı kültür merkezlerinin altı ayda tamamlanması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç