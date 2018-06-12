Sivas Belediyesi iki yeni kültür merkezi yapacak

Kültür merkezleri kadınlar ve gençler için ayrı ayrı iki bina şeklinde tasarlandı. Bölge halkının düğün, nişan, toplantı gibi çeşitli organizasyonlarını yapabileceği şekilde tasarlanan kültür merkezi bin 470 metre kare kapalı alan üzerine inşa ediliyor. 500 metrekarelik açık alana sahip olacak merkezde hanımlara ve gençlere yönelik kursların düzenleneceği kurs odaları, kafeterya, atölyeler, spor salonları ve toplantı salonları gibi alanlar yer alacak.

Kültür merkezinin faaliyete girmesiyle birlikte, bölgede yaşayan bayanların sosyal hayata katılabilmeleri, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerine meslek edinebilmeleri ve aynı zamanda gelir sağlayabilmeleri için kurslar açılacak. Kültür merkezinin gençler için yapılan bölümü adeta bir kütüphane ya da dershane gibi faaliyet gösterecek. Burada da kütüphane, kurs odaları, çok amaçlı salon ve kafeterya yer alacak.

İnşaat çalışmalarının başladığı kültür merkezlerinin altı ayda tamamlanması hedefleniyor.