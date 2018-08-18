Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 15:40

Sivas Belediyesi Vefa Konutları’nı hak sahiplerine teslim etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın seçimlerden önce dar gelirli vatandaşlar için söz verdiği Vefa Konutları Projesi, teslim tarihi olan 4 Eylül’den önce tamamlanarak hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Sivas Belediyesi Vefa Konutları’nı hak sahiplerine teslim etti

18 Ağustos 2018 15:40

Kurban Bayramı öncesi evlerine kavuşan vatandaşlar, kendilerine çifte bayram yaşatan Başkan Aydın’a teşekkür etti.


Sivas Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açan Vefa Konutları Projesi, Kılavuz bölgesindeki kapalı cezaevinin hemen üst kısmına inşa edildi. 2+1, 400 konutluk proje içerisinde bir cami, dükkanlar ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor.


Hedeflenen süreden önce tamamlanan konutlar, teslim tarihi olan 4 Eylül’den önce hak sahiplerine verilmeye başlandı. Anahtarlarını alarak dairelerine giren hak sahiplerini şimdilerde tatlı bir telaş sardı. Temizlik yaparak eşyalarını yerleştiren vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.


Duygu ve düşüncelerini ifade eden hak sahipleri, dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan sosyal konut projesi için Başkan Aydın’a teşekkür ederek, "Başkanımız bize konutlarımızı belirlenen süreden önce teslim etti. Bizlere çifte bayram yaşattı. Dairelerimizi çok beğendik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun." dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç