Sivas Belediyesi Vefa Konutları’nı hak sahiplerine teslim etti

Kurban Bayramı öncesi evlerine kavuşan vatandaşlar, kendilerine çifte bayram yaşatan Başkan Aydın’a teşekkür etti.

Sivas Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açan Vefa Konutları Projesi, Kılavuz bölgesindeki kapalı cezaevinin hemen üst kısmına inşa edildi. 2+1, 400 konutluk proje içerisinde bir cami, dükkanlar ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor.

Hedeflenen süreden önce tamamlanan konutlar, teslim tarihi olan 4 Eylül’den önce hak sahiplerine verilmeye başlandı. Anahtarlarını alarak dairelerine giren hak sahiplerini şimdilerde tatlı bir telaş sardı. Temizlik yaparak eşyalarını yerleştiren vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Duygu ve düşüncelerini ifade eden hak sahipleri, dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan sosyal konut projesi için Başkan Aydın’a teşekkür ederek, "Başkanımız bize konutlarımızı belirlenen süreden önce teslim etti. Bizlere çifte bayram yaşattı. Dairelerimizi çok beğendik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun." dediler.