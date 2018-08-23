Sivas Belediyesi’nde geleneksel bayramlaşma

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki Emekliler Kültürevi’de düzenlenen programa AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tüm Sivaslıların ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Farklılıklarımız bizim için ayrışma unsuru değil, aksine zenginliğimizdir. Her birimiz bu ülkenin asil evlatlarıyız, bu ülke huzurlu olursa hepimiz huzurlu oluruz. Sıkıntıya girerse de hepimiz sıkıntıya gireriz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Son dönemde de ekonomik olarak saldırılar düzenlediler ama bunların da üstesinden geleceğiz. Gerektiği zaman havadan yağan kurşunlara göğüs geriyorsunuz, gerektiği zaman yastık altında ne kadar altın ve döviziniz varsa bozdurup ekonomiye destek oluyorsunuz. Yani canınızla, malınızla mücadele ediyorsunuz. Ne mutlu ki bizlere bu necip milletin bir ferdiyiz." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise,"İnşallah Türkiye’nin yarını bugünden daha güzel olacaktır. Sivas 27 milyar liraya yakın yatırım aldı. 81 il içerisinde ilk 10’a girecek durumdadır. Biz 16 yıl içerisinde geçmiş 80 yılda yapılanların kat kat fazlasını yaptık. Bu yapılanlar birilerini rahatsız ediyor. Ya bağımsız olacaksınız, ya da uydu bir ülke olacaksınız. Ya onurunuzla, izzetinizle yaşayacaksınız, ya da bir başkasının ağzına bakacaksınız. Türk milleti tarih boyunca hep bağımsız yaşadı, bundan sonra da hür yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalarının ardından programa katılanlar, protokol üyeleriyle bayramlaştı.