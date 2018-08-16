Sivas Belediyesi’nden ABD ürünlerine boykot

Belediye bünyesindeki tüm sosyal tesis ve marketlerde satılan Amerika ve İsrail menşeli ürünlerin alımı dünden itibaren durduruldu. Stokta buluna az miktardaki ürünün tükenmesinin ardından Amerika ve İsrail malları artık satılmayacak. Sıcak ve Soğuk Çermik’teki sosyal tesisler başta olmak üzere; kent meydanı, Paşabahçe, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 27 Haziran Öğretmenler Parkı’ndaki sosyal tesisler ile birlikte belediye bünyesindeki iki adet akaryakıt istasyonundaki marketlerde artık Amerika ve İsrail menşeli ürünlerin satışı yapılmayacak. Boykot kararı; hazır yiyecek, içecek, temizlik ve kozmetik ürünleri gibi farklı başlıklar altında onlarca kalem ürünü kapsıyor.

Öte yandan belediyenin diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan elektrik-elektronik, araç-gereç gibi ürün ve malların alımında yerli firmalar bugüne kadar ilk tercih olduğu gibi bundan sonra da zaruret haricinde milli markalar edilecek.

Hatırlanacağı üzere daha önce İsrail’in Gazze’ye yaptığı insanlık dışı saldırılar neticesinde belediye bünyesindeki tüm sosyal tesislerde İsrail ürünlerine boykot kararı alınmıştı.