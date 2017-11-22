Sivas Belediyesi’nden ’Macera Parkı’ Projesi

Yıllardır atıl durumda olan Kardeşler Ormanı’nın sosyal hayata katılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Macera Parkı Projesi’nde çalışmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk olarak yapılan atlama rampasında test çalışmaları gerçekleştiriliyor. 335 metrelik mesafeye kurulan atlama rampasında sistemde 35-40 metre yükseklikten atlayışlar gerçekleştiriliyor. Türkiye’de en iyi doğal alana kurulan rampa atlayanlara farklı bir deneyim kazandıracak.

Öte yandan doğayla iç içe çeşitli sporların yapılacağı tırmanma parkurlarının da yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor.