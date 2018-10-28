Sivas Belediyesi'nden taraftara sıcak çorba ikramı

Sabah erken saatte Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlara belediye tarafından sıcak peskutan çorbası ikram edildi. İkramlar ve otobüsler için Başkan Sami Aydın'a teşekkür eden taraftarlar,"Sami başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Hem kombine biletler, hem de otobüslerle bize destek oldu. Sabah erken saatte sıcak çorba ikramı için de kendisine çok teşekkür ederiz. Ayrıca Mecnun Otyakmaz Caddesi, kırmızı-beyaz durak ve çizgiler için de minnettarız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kendilerine tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı.