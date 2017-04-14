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14 Nisan 2017 18:46

Sivas Belediyesi’nden yaşlı ve engellilere referandum hizmeti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında yaşlı ve engellilere sandığa gitmeleri için servis hizmeti verileceğini söyledi.

Sivas Belediyesi’nden yaşlı ve engellilere referandum hizmeti

14 Nisan 2017 18:46


Başkan Aydın yaptığı açıklamada,"Referanduma 24 saat kaldı. Yaklaşık 2 aydır yeni anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini halkımız oylarıyla, ya kabul edecek ya da reddedecek. Öncelikle bu kararın ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu referandum ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Türkiye’yi dünyada güçlü ülkeler arasına katacak bu inancı taşıyorum. Bu fırsatı milletimiz nezdinde en iyi şekilde değerlendirileceğinden şüphem yok. Bu vesile ile bugüne kadar yeni anayasa için emek ortaya koyan gerek teşkilatlarımız gerekse Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz olmak üzere ülkem adına, şehrim adına teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Pazartesi günü bu ülke için yeni bir miladın başladığı gün olacak ve her geçen gün ileri giden bir Türkiye’nin kıvılcımı çakılmış olacak" dedi.


Oy kullanma işlemi için evinden çıkamayacak durumda olan engelli vatandaşlara seslenen Başkan Aydın,"Engelli vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için 444 58 44 numaralı Sivas Belediyesi Çağrı merkezini araması durumunda Belediyemizin engelli araçları vatandaşlarımızı evlerinden alacaklar. Onları sandık bölgesine ulaştıracaklar ve tekrar kendilerini evlerine götürecekler" diye konuştu.




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