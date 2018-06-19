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19 Haziran 2018 13:58

Sivas Belediyespor futbol yaz okulu açıyor

Sivas Belediyespor futbol yaz okulu açıyor.

Sivas Belediyespor futbol yaz okulu açıyor

19 Haziran 2018 13:58


2007-2010 doğumlu çocukların katılabileceği futbol yaz okuluna kayıtlar, 23 Haziran tarihinde sona eriyor ve yaz okulu 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Futbol yaz okulu haftanın beş günü düzenlenecek. Çocuklarını yaz okuluna kayıt ettirmek isteyen veliler, Sivas Belediyespor’un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde bu işlemi yapabilecekler.


Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenecek yaz okulunda, öğrenciler için ücretsiz servis düzenlenecek ve spor malzemeleri ücretsiz verilecek.




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