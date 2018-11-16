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Sivas beyaz gelinliğini giydi

Sivas’ta öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.


Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa süre içerisinde beyaza büründü. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin bulunduğu tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasının sevincini yaşayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Vatandaşlar beyaza bürünen kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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