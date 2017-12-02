Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 11:43

Sivas buz kesti

Sivas’ta kendisini hissettirmeye başlayan kış mevsimi hayatı da zorlaştırıyor.

Sivas buz kesti

02 Aralık 2017 11:43


Sivas’ta geceleri eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı hayatı zorlaştırıyor. Soğuk havadan en çok etkilenenler ise sürücüler oldu. Çalışmayan araçlar itilerek çalıştırılırken donan camlar ise elle kazınarak temizleniyor. Dondurucu soğukta sabah sporundan vazgeçemeyenler de dikkat çekti. Parklardaki banklar, çimler ve sular her şey dondu.


Öte yandan Hikmet Boran Caddesi üzerinde bulunan kavşakta Sivas Belediyesine ait fıskiyelerde oluşan arıza nedeniyle yola akan su, yolu buz pistine dönüştürdü. Yolda çok sayıda kaza meydana geldi.


Sivaslılar soğuğun neden olduğu olumsuz etkilere rağmen iyi günleri yaşadıklarını, kış şartlarının daha da sertleşeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç