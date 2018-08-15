Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden yerli ürüne destek

Dr. Alim Yıldız, üniversitenin kantinleri başta olmak üzere alınacak her türlü malzemede yerli ürünleri tercih edeceklerini söyledi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 2016 yılında yapılan rektörlük seçimlerinde seçilmesi halinde vadettiği projeler ve 2018 yılına kadar yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda basın mensuplarıyla bir arayan gelen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı. Son günlerde medyaya yansıyan atamalarla ilgili iddiaları yanıtlayan Rektör Yıldız, "Biz atamalarda ihtiyaca ve kadroya dikkat ediyoruz. Bir fakültede ihtiyacımıza göre öğretim görevlisi alırken YÖK’ten izin alıyoruz. YÖK buna izin verdikten sonra ilana çıkarken de ilan şartlarını gönderiyoruz. İlan yayınlandıktan sonra şartı tutan herkes müracaat ediyor. Diyelim 100 kişi müracaat etti sıralamaya göre 10 kişi bu sınava girebiliyor. Sınava girdikten sonra 3 kişilik jürimiz var bunlar sınavı yapıyorlar sınav neticesi açıklanıyor. Geldiğimizden bugüne herhangi bir sınavla ilgili ’torpil yapıldı’, ’yanlışlık yapıldı’ diyen kimseyi görmedik. Ayrıca iddia eden olursa mahkemeye gider bir bilirkişiye biz bu sınavı göndeririz cevapları göndeririz bilirkişi bizi haksız bulur bunu düzeltiriz iki yıldır görevdeyiz böyle bir şey olmadı. 5 bin kişinin çalıştığı bir üniversite de sizinde yakınınız olabilir herkesin yakını olabilir ama 5 bin kişinin içerisinde 2-3 kişi örnek gösterilerek bunu haber yapmak doğru bir şey değil. Bu arpası kesilen bazı insanların feryadıdır. Bazı ilanlara YÖK müdahale etti. Kimin servis ettiğini de biliyoruz, aynı kişiyle bir sürü dava var, kazandığımız bir çok dava da var" dedi.

"Yerli malı kullanılacak"

Rektör Prof. Dr. Yıldız, Amerika ile ilgili yaşanan kriz sonrası üniversitede yerli ürünlerin tercihinde daha titiz davranmaya başladıklarını ifade ederek, "Yabancı malzeme kullanılmaması için bir karar aldık. Biz ihaleler yapıyoruz yabancı değil yerli üretimden almak için sosyal medya da paylaştık ’Gün birlik günüdür. Yeniden diriliştir’ dedik. Hem o hem de kantinlerimizde Amerikan menşeli bir ürün kullanmayacağız. Bu kararımız kesin" diye konuştu.

Sosyal medya hesaplarından reklam yapmadıklarını altını çizen Rektör Yıldız, "Alımlar noktasında ihalelerle alacağımız malzemelerin yerli olmasını istiyoruz. Mecburen almak zorunda olduğumuz bir ürünün muadili varsa yerli malını alacağız. Bu kararımızı da bildirdik" ifadelerini kullandı.