Sivas Emniyetinde 14 yeni araç hizmete girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen araçlar kurban kesilerek dualar eşliğinde teslim alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen 10 otomobil, 1 çekici, 2 radar aracı ve 1 motosiklet, Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy’un katılımıyla kurban kesilerek, dualar eşliğinde teslim alındı. Araçların kazasız belasız hayırlı günlerde kullanılması temennisinde bulunun Vali Gül, "Polisimizin teknolojik alt yapısı her geçen gün gelişiyor. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün konuyu hassasiyetle takip etmesiyle eksiklikler tamamlandı. Sivas’ta vatandaşa daha sağlıklı güvenlik hizmeti vermiş olacağız. Allah kazasız, belasız kullanmayı nasip etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Gül, araçların anahtarlarını emniyet güçlerine teslim etti.