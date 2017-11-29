Sivas İl Özel İdaresi bütçesi 135 Milyon TL

Sivas İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi İl Genel Meclisi’nde karara bağlandı. 20 gün süren Kasım ayı bütçe görüşmelerinin 19. birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdare bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, 135 milyon TL olarak belirlendi.

Sivas İl Genel Meclisi’nde İmar Bayındırlık, Tarım-Orman, Eğitim-Kültür, İçişleri, Hukuk, Araştırma ve İnceleme, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Sağlık Komisyonları tarafından hazırlanan raporların nihai aşamaya gelmesinin ardından Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları ele aldı. Tamamlanan bütçe programı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Çetin tarafından meclise okundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, meclise hitaben yaptığı konuşmada, 2018 yılı içinde tüm yatırımları ve ihtiyaçları çözmeye çalışacaklarının altını çizerek, "Yeni yıla hazırlıklı bir şekilde giriyoruz. Hepimize, Sivas’ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Biliyoruz ki meclis üyelerimiz elimizdeki imkânları en uygun ve en hakkaniyetli şekilde yerine getirme gayretindeler. Bu bağlamda ilçelerimizden, köylerimizden gelen talepleri ilk olarak kıymetli meclis üyelerimiz alıyor ve bunları en iyi şekilde değerlendiriyor. Umut ediyorum ki; yeni yılda sizlerin de desteğiyle, programda mevzu bahis olan işlerin tamamını en iyi şekilde yerine getiririz. 2018 yılında da yüzümüzün akıyla mevlam bu işlerden başarıyla çıkmayı bizlere nasip eylesin. İl Genel Meclisi başkanımıza ve kıymetli meclis üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.