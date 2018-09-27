Sivas İl Özel İdaresi kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya merkez Güney köyü grup yolunda devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Kaya inceleme sonrasında yaptığı açıklamada,"Mevsim şartları ve bütçe imkanlarımız elverdi, bu yıl şehrimiz kırsalında çok yoğun bir mesai harcadık, mevsim uygun olduğunca da mesai harcamaya devam edeceğiz. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, birçok ekibiyle Sivas'ın her köşesine dağılmış durumda. Geçen hafta başka bir çalışmasında idik bugün buradayız. Burada merkez Güney, Çongar, Karalar, Gazibey köylerimizin bağlantısını sağlayan grup yolumuzda bitümlü sıcak asfalt serim çalışmalarını ve yol uyarı levhaları montajını yürütülüyoruz. Bu çalışmalarımız her ne kadar 5 kilometre ile kısıtlı olsa da devam edecek olan çalışmalarla beraber, bu güzergahtaki bütün köylerimize ulaşım sağlayacak. Ayrıca Altınyayla ilçemize ulaşımı da kolaylaştırmış olacak. Toplamda 2 bin 700 nüfusa hizmet edecek" dedi.

İl genelinde 182 kilometre sathi kaplama çalışmasının yerine getirildiğini ifade eden Kaya,"Bunlar imkanlarımız ölçüsünde ortaya konan çalışmalar. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü Sivas, coğrafyası itibariyle çok fazla ve dağınık yerleşim yerine sahip. Tüm köylerimize ulaşmaya, hizmet götürmeye çalışıyoruz. Sivas İl Özel İdaresi önüne koymuş olduğu programında ötesinde her yıl yeni rekorlar gerçekleştiriyor. Geçen sene 1 milyon 700 bin metrekare olan parke taşı döşeme hedefimizi bu sene 2 milyon olarak belirlemiştik. Bu rakama yaklaştık, taşlar büyük bir oranda nakledildi ve döşendi. Çok az miktarda döşenme işlemi kaldı, bu işlemlerde tamamlandığı zaman 2018 yılı içerisinde Sivas'ta 2 milyon metrekare kilit parke taşı da döşenmiş olacak" diye konuştu.