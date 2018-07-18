Sivas İl Sağlık Müdürü Suşehri’nde

Sivas’ın Suşehri İlçesinde son üç günde, ishal, mide bulansını ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuranların sayısı 600’ü geçti. Konuyu incelemek üzere Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ilçeye gitti. Suşehri Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Moğulkoç basın mensuplarına açıklamada bulundu. Moğulkoç yaptığı açıklamada, “Yaz dönemi olduğundan bu tür şikayetler olabiliyor. Su numunelerini aldık, hastaların büyük abdest numunelerini aldık, onları gönderdik. Sevindirici tarafı şu; hiçbir hastamız yatış ihtiyacı doğuracak şekilde değil, ayakta tedaviler ile gönderilmiştir. İki tane çocuğumuzu ishalden aşırı su kaybı olduğundan gözlem amaçlı hastaneye yatırdık. Laboratuar sonuçları çıktığında net bir açıklama yapabiliriz. Çok ağır bir vaka yok, yaratana şükür ciddi bir olay olmadı. Üç gündür müracaat eden hasta sayımız 600 civarındadır. Ağır bir vakamız yok. Bu da çok ciddi bir salgın olayının olmadığını gösteriyor. Gıdalardan da olabilir, sudan da olabilir net bir şey yok. Laboratuar tetkik sonuçlarına göre karar verebiliriz. Çocuklardaki vücut küçük olduğu için hafif su kaybı etkiliyor. Çocukların süreci biraz daha ağır seyrediyor. Hastaneye gelen şikayetlerin ağırlık olarak ilçe merkezinden oluşuyor. Laboratuar sonuçları çıktıktan sonra net olarak salgını neden olduğunu açıklayacağız’’ şeklinde konuştu.