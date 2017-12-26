Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi yönetim kurulu toplantısı

Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2017 yıl sonu yönetim kurulu toplantısı tüm üyelerinin katılımı ile Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2018 yılı faaliyet planlaması ve Gençlik Meclisi çalışma temalarının belirlendiği toplantıya AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Habib Soluk’da katıldı.

Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim İbicek,"Gençlik Meclisi ilimiz bünyesindeki tüm gençlerin entellektüel, edebi, kültürel, sanatsal, sosyal, sportif, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunarak farkındalık oluşturabilmek, gençlerin ufuklarını açmak, gençleri zararlı alışkanlıklardan ve davranışlardan uzak tutmak, sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalar düzenler ve tüm faaliyetlerini Sivas’taki kamu kurum kuruluşları ve tüm gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek ortak akıl çerçevesinde yürütür." dedi.