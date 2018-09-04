Sivas Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

Dr. Erhan Afyoncu oldu. Buruciye Medresesi’nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyoncu, Osmanlı padişahları hakkında dinleyicilere padişahların hayatı, yaşam biçimleri ve savaşlar hakkında bilgiler verdi. Osmanlı’nın Balkanlardan Yemen’e kadar 5 milyon kilometrekare bir coğrafyayı yönetirken 10 yıl içerisinde bunların büyük çoğunluğunu kaybettiğini ifade eden Afyoncu,"100 yıl önce başkentimiz işgal edildi, Anadolu işgal edilmeye başlandı. Ama tabi bu millet ilginç bir millet. Büyük bir enkazın altından kalkmak için bir mücadeleye girdi. Aslında biz bunun kıymetini de bilmiyoruz. Bu kolay bir iş değil. Yani bu birçok devlet kendilerine giydirilen bu gömleği giydi ama bizim millet giymedi. Yani isyan ettiler, var olma mücadelesine girdiler ve Türk tarihinin en önemli kongrelerinden bir tanesi burada yapıldı. İşte bu yüzden Sivas son derece önemli bir dönüm noktası. Zaten Selçuklunun önemli bir şehriydi ama biz milli mücadelede Sivas’ta alınan kararları uyguladık. Ve bu sayede bugünkü Türkiye’yi atalarımız bize emanet ettiler. O kadar yokluğun, kıtlığın, işgalin içerisinde bağımsızlık ruhunun insanlarımız sahip çıkabiliyor. Aynısını 15 Temmuz’da gördük. Yani hiç olmayacak bir şekilde paramparça olmasına rağmen yanında ki insanlar, aynı şekilde kendini başkalarına teslim etmedi. O yüzden bizim milletimiz tarihe hakkıyla yazılmak için damga vurmuş bir millet. Hepsini rahmetle anıyoruz; Kongreye katılanları, Milli Mücadeleye katılanları başta Atatürk olmak üzere. Onların sayesinde bugün Türkiye’yi kurtardık. O yüzden gelecek sene Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında devlet tarafından öne çıkarılması lazım. Bir kaç yıl önce gördüğünüz Kut’ül Amare nasıl öne çıktıysa hem Atatürk’ün Samsun’a çıkması hem Sivas Kongresini bizim çok ön plana çıkarıp emperyalizme karşı mücadelemizin başlangıcı olarak vurgulamamız gerektiğini düşünüyor" dedi

Afyoncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk tarihi yaygın bir tarih dünyada değişik milletlerde olduğu gibi tek bir coğrafyada cereyan etmiyor. Bizim tarihimizin ağırlıklı önemli kısmı 1071’den itibaren bu topraklarda cereyan etti önce Selçuklulukla sonra Osmanlılıkla biz 1000 yıla yakındır bu topraklarda mücadele verdik. Tabi Osmanlı İmparatorluğun’un şöyle farklı bir özelliği var kendisinden önceki bütün Türk devletlerinin ve kendisinden önceki İslam devletlerinin tecrübelendiği zirveye çıktığı bir dönem oldu. Yani Türk tarihi 2 bin yıllık Osmanlılar zamanında ki 200 yıllık tecrübesi İslam devletlerinden aldığı tecrübeyi Osmanlılar aldılar ve cihanın en büyük devletlerinden birisi haline getirdiler."

Söyleşi sonunda Vali Davut Gül ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Afyoncu’ya çeşitli hediyeler takdim etti. Ünlü tarihçi söyleşi sonrası okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Kitap Günleri kapsamında İslam tarihi ve tasavvuf konularında televizyon programcılığı yapan Fatih Çıtlak ve Prof. Dr. Nurullah Genç de kitapseverlerle bir araya geldi.