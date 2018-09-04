Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıldönümü kutlandı

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen ve manda ve himayeyi reddeden kararları ile Kurtuluş Savaşı döneminde bağımsızlığa giden yolda temel taşlardan biri olan ve Atatürk’ün "Cumhuriyet’in temellerini burada attık" dediği Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Kongre Müzesi içerisinde Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Sivas Kongresi’nin temsili olarak canlandırılması yapıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen kutlama törenine geçildi. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan TBMM Başkan Vekili Celal Adan,"Ülkenin içinde bulunduğu duruma bakarak avucunu ovuşturan, dişlerini Türkiye’nin şah damarına geçirmek için fırsat kollayan emperyal kuvvetler manda ve himaye önümüze dayatmaktadır. Üstelik yalnız da değillerdir şahsi menfaatlerini yabancıların istila planları ile birleştiren bir grup Sivas Kongresi’nin toplanmasına engellemek için faaliyete geçmişlerdir namusunu, hamiyetini, hürriyetini satmaya dünden razı birkaç satılmış, devlete isyanı gelenek haline getirmiş bir ihanet şebekesinin silahlandırıp baskın tehditleri savunmuşlardır. Fakat Sivas direnmiş, Anadolu direnmiş, Türk milleti direnmiştir. Yaklaşık bir asır önce milletimize dışarıdan saldırı için fırsat arayanlar içeriden onlara destek olanlara Sivas unutulmaz bir cevap vermiştir. Milletin inancı ve umudu olan çelikten irade işgalcinin, işbirlikçinin, mandacının, himayecinin alayına birden ’Ya İstiklal ya ölüm’ diye haykırmıştır. Bir asır önce ateşi ve ihaneti gören milletin gözleri bu tabloyu hafızasına bütün ayrıntılarıyla nakış etmiştir. O gün millet için çarpışanları da, zillet içinde debelenenleri unutmamıştır. Anadolu’nun kolaylıkla çiğnenip yutulacak bir lokma değil, buna yeltenenlerin gırtlağına takılacak demirden bir leblebi olduğunu gösteren mert çıkış bugün Türkiye’yi ileriye taşıyacak yol haritası, yol pusulası olmaya devam etmektedir" dedi.

"Yeniden taarruza geçtiler"

Güncel siyasi panoramada Türkiye’nin verdiği yeni bağımsızlık mücadelesini hazmedemeyenlerin olduğunu ifade eden Adan,"Bu ülkenin kendi inisiyatifi ile yarına ilerlemesine katılmayanlar tekrardan taarruza kalkmışlardır. Bütün dünya mazlumlarına umut ışığı olan Türkiye’nin duruşunu bozma milletimize diz çökertmek isteyenler harekete geçmişlerdir. Dün Düyun-u Umumiye ile ile işbirlikçi Galata bankerleri ile bu ülkenin helal ekmeğinin üzerine operasyon çekenler bugün de kredi derecelendirmeleriyle, kur manipülasyonları ile bizi köşeye sıkıştırma gayretindeler. Dün şahsi istikbalini çocuklarının hürriyetinden kıymetli görerek manda ve himaye teslim olalım diyenlerin yerini bugün bağımsızlıktan taviz verme karşılığında ekonomik menfaat temin edileceğini düşünenler yer almıştır. Teslimiyet zehrini milletin damarlarına zerk etmeye çalışanlar bu milletin ana damarından bir haberdirler. Afrin’e girmemek, PYD’ye boğun eğmek, casusluk zanlısı serbest bırakma karşılığında rahat nefes alınacaksa Edirne’den Ardahan’a bütün vatan evlatları son nefeslerini vermeye razı geleceklerdir" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise,"Sivas Kongresi sadece Sivas için değil bütün Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bir ve beraber olmak, bir millet olmak ancak ortak hafızanın yaşatılmasıyla mümkündür. Bu tür etkinlikler milletlerin ortak hafızasının yaşatılmasına hizmet eder. Sivas Kongresi gibi tarihi olaylar bugünümüzü inşa etmiştir. Millete dayanmayan, toplumun desteğini almayan, milletin gücünü işler hale getirmeyen bir devlet yapısının varlığını sürdürme şansı yoktur. Devletsiz millet olabilir fakat milletsiz, halksız devlet olmaz. Bu millet Erzurum ve Sivas Kongreleri gibi oluşumlarla iradesini ortaya koymayı ve yeni bir devlet kurmayı başardı. Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan ’Milli iradeyi hakim kılmak esastır’ ilkesi bugünde önemini korumaktadır. Milli irade bin yıldır bu topraklar yaşayan bu milletin tarihinden, kimliğinden, inancından, kültüründen beslenen bağımsız ve hür iradesidir" ifadelerini kullandı.

Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği’nin konserinin ardından sona erdi. Tören programına Sivas Valisi Davut Gül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer il protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.