yıl dönümü anmaları için il dışından Sivas’a gelen araçlar didik didik arandı.

Yıl dönümünde, Madımak Otelinde ölen 37 kişiyi anmak için çok sayıda kişi il dışından Sivas’a geldi. Sabah saatlerinde farklı güzergahlardan şehre giren otobüsler polis tarafından didik didik arandı. Anma etkinliğine katılmak için Sivas’a gelenlerin kimlikleri kontrol edildi. Araçlar arandıktan sonra şehre alındı. 2 Temmuz Yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısı ile çok sayıda ilden Sivas’a polis ve araç takviyesi yapıldı. Gün boyunca Sivas’da 3 bine yakın polisin görev yapacağı öğrenildi. Ayrıca Jandarmadan da destek alındı.