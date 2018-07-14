Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 17:15

Sivas ‘ta trafik kazası:2 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas ‘ta trafik kazası:2 yaralı

14 Temmuz 2018 17:15


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkinde meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan O.K yönetimindeki 07 JZ 058 plakalı minibüs ile kavşağa giriş yapan Ö.K yönetimindeki 58 NT 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 NT 102 plakalı otomobil orta refüje çıktı. Refüje çıkan 58 NT 102 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K ve araçta bulunan H.K yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç