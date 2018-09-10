Sivas, Tokat ve Yozgat'ta her gün 158 abone gayrimenkulünü değiştirdi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ilk kez açıkladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi' raporuna göre Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2018 yılının ilk yarısında toplam taşınma hareketi 28 bin 391'i buldu. Söz konusu hareketin 18 bini ikinci elde yaşanırken 10 binden fazla gayrimenkulün kapısı ise ilk kez açıldı. Raporda kentsel dönüşüm ile yabancı abone sayıları da yer aldı. Buna göre son 1,5 yılda 2 bin 403 abone kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta aboneliği üzerinde bulunan yabancıların sayısı ise Haziran 2018 sonu itibarıyla 2 bin 353'e ulaştı.

Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Çamlıbel Elektrik, teknolojiye yaptığı yatırımlarla Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, gayrimenkul sektörünün de 'enerjisini' ortaya koydu. CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi' raporuna göre, 2018 yılının ilk altı ayında 3 kentteki toplam taşınma hareketi 28 bin 391'i buldu. Söz konusu hareketin 18 bin 287'si ikinci elde yaşanırken 10 bin 104 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. İlk altı ayda 3 kentte her gün ortalama 158 abone yer değiştirdi.

Rapor düzenli olarak açıklanacak

Gayrimenkulün Enerjisi raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, yaklaşık 850 bin aboneye hizmet veren bir perakende elektrik şirketi olarak ellerinde çok değerli bir büyük veri bulunduğuna dikkat çekti. Tekin, "Bu veri bölgemizdeki gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketleri de ortaya koyuyor. Bu bilgiler ışığında bundan sonra Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 'Gayrimenkulün Enerjisi'ni gösteren raporumuzu düzenli olarak açıklayarak bölgemizdeki harekete ışık tutmayı hedefliyoruz. Böylece bir yandan gayrimenkul sektörüne veri akışı sağlarken diğer yandan da biz de geleceğe dönük yatırım planlamalarımıza yön vermiş olacağız" dedi.

Geçen yıla göre yüzde 17,7'lik artış yaşandı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in kendi bölgesinde ilk kez açıkladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi' raporunda ikinci el ve yeni yapılardaki toplam taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve yabancı abonelik bilgileri yer aldı. Rapora göre bu yılın ilk altı ayında toplam taşınma hareketi 2017'nin ilk yarısına göre yüzde 18'lik bir artış göstererek 24 bin 111'den 28 bin 391'e ulaştı. Geçen yıl ilk 6 ayda ikinci elde 15 bin 431 taşınma hareketi gözlenirken bu yıl söz konusu rakam yüzde 19 artarak 18 bin 287'ye ulaştı.

Yılın ilk altı ayında ilk kapısını açan gayrimenkul sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 10 bin 104'e çıktı. Yeni gayrimenkule geçişte rekor Mayıs 2018'de yaşandı. Mayıs ayında bin 934 abone kapısını ilk kez açarken, ikinci rekor ise bin 741 ile Mart ayında geldi. 2017 yılının ilk 6 ayında her gün ortalama 48 yeni gayrimenkul oturumcuları ile buluşurken bu rakam 2018'in ilk yarısında 56'ya ulaştı.

Taşınma hareketlerinin yüzde 44'ü Sivas'ta

İl bazında bakıldığında ise toplam 28 bin 391 taşınma hareketinin yaklaşık yüzde 44'ü, yani 12 bin 455'inin Sivas'ta olduğu gözlendi. Sivas'ta en yoğun taşınma hareketi 3 bin 830 ile Şarkışla'da yaşandı; onu 2 bin 234 ile Zara, bin 494 ile Suşehri izledi. Toplam taşınmalar içinde yüzde 35,3 paya sahip olan Tokat'ta ise yılın ilk yarısında 10 bin 43 elektrik abonesi yer değiştirdi. Tokat'ta en hareketli ilçe Erbaa, Turhal ve Zile oldu. Toplam taşınmalar içinde 5 bin 893 ile yüzde 20,7 paya sahip olan Yozgat'ta da en hareketli ilçeler sırasıyla Sorgun, Yerköy ve Akdağmadeni olarak öne çıktı.

Kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin 403 abone tahliye oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in raporu kentsel dönüşümle ilgili de ipuçları verdi. Ocak 2017'den Haziran 2018'e kadar geçen dönemde toplam 2 bin 403 abone, kentsel dönüşüm için tahliye başvurusunda bulundu. Bu süre içerisinde en çok tahliye talebi 792 adet ile Tokat merkezde ve 604 adet ile Sivas merkezde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çerçevesinde en az tahliye talebi 2 adet ile Akıncılar, Başçiftlik, Divriği ve Yenifakılı'dan geldi. Son 1,5 yılda tahliye edilen 2 bin 403 aboneliğin bin 449'u mesken, 952'si ticarethane, 2'si ise sanayi tesisi oldu.

Yabancı abone sayısı 2 bin 353

Raporda Sivas, Tokat ve Yozgat'taki yabancı abonelerin sayısı da ortaya konuldu. Bu üç ilde 2017 sonunda bin 610 olan yabancı abonelere bu yılın ilk altı ayında 743 yabancı abone eklendi. Böylece söz konusu 3 ildeki yabancı abonelerin toplamı 2 bin 353'e ulaştı. Üç ilde 9 ülke vatandaşının aboneliği bulunurken yabancı abonelerde ilk sırayı 982 abone ile Afganistan, ikinciliği 601 abone ile Irak ve üçüncülüğü ise 551 abone ile Suriye vatandaşları aldı.

687 bin 436 abone 3 ilden

Raporda Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 850 bin abonenin hangi ilin nüfusuna kayıtlı olduğu da görüldü. Buna göre bu 3 ilde 267 bin 622 abone Sivas, 234 bin 615 abone Tokat ve 185 bin 199 abone Yozgat nüfusuna kayıtlı. Bu illerden sonra ise 4 bin 700 kişi ile Kırşehirliler yer aldı. Amasyalılar 3 bin 339 abone ile beşinci, Kayserililer 2 bin 670 ile altıncı, İstanbullular 2 bin 221 ile yedinci oldu.