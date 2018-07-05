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05 Temmuz 2018 14:36

Sivas trafiği rahatlayacak

Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark hizmete girdi.

Sivas trafiği rahatlayacak

05 Temmuz 2018 14:36


Sivas’ta geçtiğimiz ay açılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın altında inşa edilen 800 araçlık kapalı otopark ta hizmete girdi. Sivas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan meydan projesinin ardından hizmete giren otoparkın şehrin otopark sorununu önemli ölçüde gidermesi bekleniyor. Altı 800 araçlık kapalı otopark olarak inşa edilen meydanın üstü ise yeşil alan ve modern peyzaj mimarisinin en güzel örnekleriyle donatıldı. Üç katlı ve 800 araç kapasitesine sahip olan otoparkın işletmesinin de Sivas Belediyesi tarafından yapılacağı duyuruldu. İlk giriş ücreti 3 TL olarak belirlendi. İlerleyen her saat ise 1 TL ek ücretlendirme yapılacak. Otoparkı aylık olarak kullanmak isteyen vatandaşlar için de abonelik fiyatı ise 300 TL olacak.




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