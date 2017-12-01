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01 Aralık 2017 15:28

Sivas Valiliğinde hareketli anlar

Sivas’ta askeri törende olduğu için vali ile görüşemeyen bir kişi sinir krizi geçirip saldırganlaşınca polis tarafından gözaltına alındı.

Sivas Valiliğinde hareketli anlar

01 Aralık 2017 15:28


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yardım talebinde bulunmak üzere Sivas Valiliğine giden M.P isimli kişi, valinin makamında olmadığını öğrenince sinir krizi geçirip saldırganlaştı. Çevresine saldıran kişi Valilik binasında görevli polis memurları tarafından kontrol edilemeyince destek istendi. M.P. kontrol altına alınarak polis otosu ile polis merkezine götürüldü. Polis aracına alınan M.P.’nin araç kapısını tekmelediği görüldü. Olay sırasında Sivas Valisi Davut Gül’ün, 5. Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı içerisindeki kısa dönem acemi er yemin töreninde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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