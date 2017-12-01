Sivas Valiliğinde hareketli anlar

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yardım talebinde bulunmak üzere Sivas Valiliğine giden M.P isimli kişi, valinin makamında olmadığını öğrenince sinir krizi geçirip saldırganlaştı. Çevresine saldıran kişi Valilik binasında görevli polis memurları tarafından kontrol edilemeyince destek istendi. M.P. kontrol altına alınarak polis otosu ile polis merkezine götürüldü. Polis aracına alınan M.P.’nin araç kapısını tekmelediği görüldü. Olay sırasında Sivas Valisi Davut Gül’ün, 5. Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı içerisindeki kısa dönem acemi er yemin töreninde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.