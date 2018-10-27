Sivas Valiliğine Salih Ayhan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliği'ne atandı.

1 Haziran 2016 tarihinde Sivas Valiliği görevine atanan Davut Gül'ün Valiler Kararnamesi le Gaziantep Valiliğine atanmasının ardından aynı kararnameyle daha önce Sivas'ta Altınyayla ve Divriği ilçelerinde kaymakamlık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve vali yardımcılığı yapan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan da Sivas Valiliği'ne atandı.

1976'da Bayburt'ta Salih Ayhan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Ayhan mesleki hayatına, 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi alan Ayhan, ayrıca TODAİE'de Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı.

Ordu-Çatalpınar, Samsun-Yakakent, Kastamonu-Azdavay, Sivas-Altınyayla, Şarkışla kaymakam vekilliği, Divriği ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas vali yardımcılığı görevinde de bulunan Ayhan, 2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 2013-2014 tarihleri arasında 45 gün süreyle yerel yönetim bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Avustralya'da düzenlenen Kısa Dönem Eğitim Programı'na da katıldı.

Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunan ve bir çok vakıf, dernek ve birliklerde başkanlık ve üyeliklerde bulunan Ayhan, mütevelli heyetlerinde de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.