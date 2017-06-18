Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 12:56

Sivas Valisi Gül, Suşehri’nde incelemelerde bulundu

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Gül, Suşehri’nde incelemelerde bulundu

18 Haziran 2017 12:56


Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan Eski Sivas-Suşehri karayolu olan Karabayır mevkiinden ilçeye gelen Vali Gül’ü Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü karşıladı.


İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından projelendirilen spor salonunda düzenlenen 115 adet bisiklet dağıtım programına katılan Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada, Sivas’ın ilçeler bazında bisiklet dağıtımı yapan ilk ilçenin Suşehri olduğunu belirterek,"Bu projeyi Sivas’ın diğer ilçelerinde de uygulamayı arzu ediyoruz. İnşallah Sivas’ımızın tamamında bu uygulamayı yapacağız. Çünkü çocuklarımızın spor yapmaları, kültürel etkinlikler yapması çok önemli. Bizlerinde onlara imkanlar sağlaması gerekiyor" dedi.


Suşehri’nin her tarafının ayrı bir güzel ilçe olduğunu kaydeden Gül, Kılıçkaya Barajı sosyal tesislerinin bulunduğu yolun sıcak asfaltının yapılacağını söyleyerek, "İnşallah o yolun kenar alanında yerler olması durumunda, oralarında bisiklet yolu olarak yapılması için çalışacağız" diye konuştu.


Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise, şuana kadar 400 bisiklet dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, belediye başkanından bisiklet yollarının yapılmasını talep etti.


AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Yüce’in babasına ait dut bahçesini gezen Vali Gül, burada dut pekmezi yapan bayanlarla sohbet etti. Aksu köyündeki yol çalışmalarını inceleyen Gül daha sonra ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!