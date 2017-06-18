Sivas Valisi Gül, Suşehri’nde incelemelerde bulundu

Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan Eski Sivas-Suşehri karayolu olan Karabayır mevkiinden ilçeye gelen Vali Gül’ü Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü karşıladı.

İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından projelendirilen spor salonunda düzenlenen 115 adet bisiklet dağıtım programına katılan Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada, Sivas’ın ilçeler bazında bisiklet dağıtımı yapan ilk ilçenin Suşehri olduğunu belirterek,"Bu projeyi Sivas’ın diğer ilçelerinde de uygulamayı arzu ediyoruz. İnşallah Sivas’ımızın tamamında bu uygulamayı yapacağız. Çünkü çocuklarımızın spor yapmaları, kültürel etkinlikler yapması çok önemli. Bizlerinde onlara imkanlar sağlaması gerekiyor" dedi.

Suşehri’nin her tarafının ayrı bir güzel ilçe olduğunu kaydeden Gül, Kılıçkaya Barajı sosyal tesislerinin bulunduğu yolun sıcak asfaltının yapılacağını söyleyerek, "İnşallah o yolun kenar alanında yerler olması durumunda, oralarında bisiklet yolu olarak yapılması için çalışacağız" diye konuştu.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise, şuana kadar 400 bisiklet dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, belediye başkanından bisiklet yollarının yapılmasını talep etti.

AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Yüce’in babasına ait dut bahçesini gezen Vali Gül, burada dut pekmezi yapan bayanlarla sohbet etti. Aksu köyündeki yol çalışmalarını inceleyen Gül daha sonra ilçeden ayrıldı.