Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: "Bu sene de gübre firmaları zarar etsin"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, gübre fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Bu sene de gübre firmaları zarar etsin. Çiftçiye destek verin. Çiftçi buğday üretemezse Türkiye sıkıntıya girer" dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda muhtarlar ve çiftçiler gübre fiyatları konusunda bilgilendirildi. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Ülkemizde üniversitelerimiz var. Profesörlerimiz, veterinerlerimiz var. Emin olun yıllarca hep boşa çalışmışlar. Profesör olmuşsun da ne olmuş, gübre mi icat etmiş, farklı bir şey mi getirmiş, yerli tohum mu üretmiş, yerli bir hayvan ırkı mı üretmiş, yani elinden gelen herkes tarımı tamamen dışa bağımlı yapmışlar. Çıkıp televizyonda konuşmayla da bu iş olmuyor. Bizim kendi ırklarımızı, kendi tohumumuzu, kendi gübremizi yetiştirmediğimiz sürece emin olun çok büyük sıkıntılara gireceğiz. Cumhurbaşkanı da her zaman söylüyor. Ülkemizde büyük sıkıntı var. Bu daha başlangıç 'Kurtuluş Savaşı' var diyor. Yani bütün dışarıdaki güçler bizim üzerimize yüklenmiş. Bizde diyoruz ki bu ülke hepimizin. Yani sadece çiftçiden bunu beklemeyelim. Hepimizden bekleyelim arkadaşlar. İşte gübre firmaları, madem çiftçinin dostu diyoruz çiftçiden geçiniyorsunuz madem bu senede siz zarar edin. Çiftçiye bir destek verin. Bizde önümüzdeki yıllarda size büyük destek verelim" dedi.

"Kimse elini taşın altına koymadı"

Gübre fiyatları konusunda eleştirilerde bulunan Çetindağ, "Diyecek ki bu sene Gübretaş 'Ben gerekirse zarar ediyorum ama çiftçimize destek vereceğim' diyecek ama bir türlü biz bunu bakan beyle de görüştüğümüz halde kimse elini taşın altına koymadı. Bizimde gücümüz buna yetti. Yani yalnız kalmış olduk. Ama şunu bu insanlar bilsin ki çiftçi eğer bu ülkede buğday ekmezse emin olun Türkiye çok büyük sıkıntılara girer. Bakın adamın elinde son model arabası var, son model cep telefonu var, lüks villaları var ne olursa olsun yarın ekmek bulamadığı zaman bir ekmeğe arabasını da verse, telefonunu da verse, villasını da verse o ekmeği bulamayacak. O ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bunların anlamaları lazım. 81 milyon olduk, 6 milyon mülteci var, 25 milyon turist geliyor. Bu insanları biz besliyoruz. Dışarıdan ithal gelen buğdayla mümkünü yok dönmez. Bizim kendi çiftçimiz var. Hem işsizliği önlüyoruz, hem ülkeye ekonomik katkı sağlıyoruz. Kendi kendimize üretmezsek emin olun başımıza çok daha büyük sıkıntılar gelir" diye konuştu.