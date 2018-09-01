Sivas Ziraat Odası’ndan boykot ikazı

Hasat dönemini tamamlayan çiftçiler tohum ekimine gün sayarken, gübre fiyatlarına yüzde 130 zam yapılmasının çiftçileri olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Gübre fiyatlarına zam yapılması üzerine açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şunları söyledi: “Krizi fırsata çeviren büyük şirketlerinin gübre fiyatlarını aşırı yükseltmesinden dolayı çiftçimiz büyük sıkıntı içerisinde. Eğer gübre fiyatları düşürülmezse, krizi fırsata çevirip bu insanlar büyük paralar kazanalım diyorsa bu yıl biz gübre kullanmayacağız. 15 Temmuz’dan bugüne ülkemizde ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz ülkemizde büyük sıkıntılar yaşatmakta. Döviz kurlarının yükselmesinden dolayı en büyük sıkıntıyı çiftçilerimiz yaşamakta. Hasat mevsimi bitti. Önümüzdeki aylarda da inşallah çiftçimiz ekime başlayacak. Fakat ekime başlayabilmesi için kimyevi gübre kullanması için çiftçimizin alması gerekiyor. Ama şu andaki fiyatların geçen seneki fiyatlara göre yüzde 120, yüzde 130 arttığını belirtmek istiyorum. Bu durumda çiftçimizin hiçbir şey ekme şansı yok.”

“Çiftçilerimizin sırtından para kazananlar var”

Çetindağ, krizi fırsata çevirmeye çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, “Burada krizi fırsata çeviren büyük şirketlerinin gübre fiyatlarını aşırı yükseltmesinden dolayı çiftçimiz büyük sıkıntı içerisinde. Bu şirketlerimiz ve çiftçi kuruluşu olan şirketlerimizin bir yıl önce eski fiyattan ithal ettiler. Ama şu anda yeni fiyat veriyorlar. Madem bunlar çiftçi kuruluşu, sadece çiftçinin sırtından değil de kendileri de elini taşın altına koyarak çiftçimize indirimli gübre vermeleri gerekiyor. Eğer çiftçimiz olmazsa bu kuruluşların hiçbirisi ayakta duramaz. Çünkü geçimlerinin tamamı çiftçiden. Hiç kimse çiftçilerimizin sırtından geçinmeye büyük kâr edinmeye çalışmasın. Eğer gübre fiyatları düşürülmezse, krizi fırsata çevirip bu insanlar büyük paralar kazanalım diyorsa bu yıl biz gübre kullanmayacağız. Çiftçilerimiz bu vatanı seven insanlardır. Gece gündüz bu vatan için çalışıp Türk ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyor. Bu düşünceyi şirketlerimizden çiftçi ailesi diye hitap edilen şirketlerimizden aynı fedakarlığı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Boykot başlatacağız”

Gübre fiyatları indirilmezse boykota başlayacaklarını belirten Çetindağ şöyle konuştu: “İki yıldır buğday fiyatlarının aynı olmasına rağmen un fiyatları yüzde 100 arttı. Ben buradan soruyorum; acaba buğdaya zam mı geldi ki un fiyatları arttı. Bu insanlar benim çiftçimin üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Aynı şekilde yem ve süt fiyatları da öyle. Mazot fiyatı yüklü bir miktarda yükseldi, gübre fiyatları yükseldi, ilaç fiyatları yükseldi, tarımsal faiz oranları yükseldi, traktör yedek parçaları yükseldi. Her şeye zam geldi. Bu krizi aşmak için herkesin taşın altına elini koymaları gerekiyor. Bundan iki gün önce biz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Biz bu sıkıntıları sayın bakanımız ile görüştük ve ilettik. Geçen sene motorin 3,75 iken şu andaki fiyat 6,35. Geçen sene buğday 85 kuruş iken şu anda yine 85 kuruş. Geçen sene bir torba gübre 80 lirayken şu anda 180 lira. Biz bakanımızla görüşürken bunlara bir önlem alınacağını desteklerin arttırılacağını dedi ama biz bunu da kabul etmiyoruz. Sivas merkezde 20 bin üyemiz var ama doğrudan destek alan çiftçimiz 4 bin 200 kişi. 15 bin kişi destek alamıyor. Bu destekler arttırılsa bile bundan Türkiye genelinde 4’te 3’ü yine faydalanamayacak. Biz sıkıntı yaşarsak ülke sıkıntı yaşayacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere çağrı bulunuyorum. Bir an önce gübre ve motorin fiyatlarına bir düzenleme getirilerek 2019 yılında daha başarılı bir şekilde çıkmamız gerekiyor.”