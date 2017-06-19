Sivas’a 16 derslikli okul yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığının tekli eğitim sitemine geçiş süreci kapsamında Sivas’a kazandırılacak olan yeni okullar için başlatılan kampanyaya hayırsever iş adamları destek olmaya devam ediyor. İnşaat malzemeleri sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Votorantim A.Ş., Vali Davut Gül’ün çağrısına kayıtsız kalmayarak Sivas’a 16 derslikli yeni bir okul yapmak için karar aldı. Vali Dr. Hasan Canpolat Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Gül’ün yanı sıra, Votorantim A.Ş Sivas Fabrikasının Genel Müdürü Yusuf Yenigün, Vali Yardımcısı Can Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Gül, sekizinci okulun protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Daha önce 100 derslikli 7 protokol yapmıştık. Bunun içerisinde; okul öncesi eğitim, meslek liseleri, ortaokullar ve liseler vardı. Votorantim Çimento ile 16 derslikli sekizinci protokolü yapacağız." dedi.

Bu sene en az 10 protokol yapmayı planladıklarını kaydeden Gül, "2 tane daha protokole ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi Türkiye’nin en büyük bütçesi. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımız olağan üstü bir desteği var eğitime. Buna destek veren daha önce ki hayırseverlerimize, şimdiki çimento fabrikamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Amacımız tekli eğitime geçmek. Bütün Türkiye’de böyle bir hedef var. Sivas’ta da ön görülen süre içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Şuan itibari ile Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığının devam eden projelerinin miktarı 185 milyon Lira. Bunun içerisinde onarımlar ve ilave kaynakları saymıyoruz. Onları da saydığımızda 200 milyonun üzerinde devam eden bir yatırım var." şeklinde konuştu.

Votorantim Çimento ile yapılacak protokol hakkında da bilgi veren Gül, "Bu protokolün finansmanının yüzde 50’sini Votorantim Çimento yüzde 50’si de Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynaklarıyla Sivas İl Özel İdaresi tarafından karşılaşacak. Bu sene başlayacağız 2018’in 9’uncu ayında da tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Votorantim AŞ Sivas fabrikasının Genel Müdürü Yusuf Yenigün ise Sivas’ta eğitime katkı vermek adına protokolü imzaladıklarını belirterek, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sayın valimizin desteği ile bu yatırıma biz de el birliği ile katkı sağlamak istedik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından okulun yapım protokolü imzalandı.