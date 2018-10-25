Sivas'a 240 milyon Euroluk dev yatırım

Avrupa merkezli bir firma Sivas'a 240 milyon Euroluk dev bir tesis kazandırıyor. İlk etapta bin 200 kişiyi istihdam edecek olan fabrika ilerleyen dönemlerde işçi sayısını 10 bine kadar çıkacak.

Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı hızla devam eden fabrika ilk aşamada 40 milyon Euroluk yatırımla zift tankeri üretimi yapacak. İleriye dönükse çeşitli alanlarda üretim yelpazesi genişletilecek. Fabrika alanını gezerek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sami Aydın, holding genel müdürü Adnan Tonus'tan yatırım hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Genel Müdür Tonus,"4 yıl önce belediye başkanımızla Almanya'da bir araya geldik. Sivas'a yatırım yapacağımızı söylemiştik ve bugünde sözümüzü tuttuk, yatırım için buradayız.” dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Bu yatırım tutarının bir takım farklı sektörleri kaplayacak kapsamda 240 milyon Euro'ya kadar çıkacağını, bütçesinin planlanacağını, yapıldığını bizimle paylaştılar. Ülkemiz adına, şehrimiz adına çok önemli bir yatırım miktarı. Biz Sivas'a yatırım yapan kim olursa olsun başımızın tacı diyoruz. Her zaman onlara gereken destek, katkı neyse yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade ediyoruz. Bu bizim genel felsefemiz. Sivas'a yatırım yapanların hep yanında olacağız. Bu yatırımın hem firmamız için başarılı olmasını diliyorum, hem şehrimize katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.