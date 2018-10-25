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Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.


Sivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karının düştüğü kentte trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de kar kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçiti'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Koyulhisar ilçesindeki doğal güzelliğiyle bilinen Eğriçimen Yaylası'da kardan beyaza büründü. Kar yağışının sabaha kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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