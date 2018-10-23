Sivas'ın altındaki sırlar bir bir ortaya çıkıyor

Sivas'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan tüneller vatandaşların merak konusu olurken tünellerin bir çok tarihi eserlerle bağlantısı olabileceği belirtildi.

İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda daha önce bilinen yer altı tünelinin ucu gün yüzüne çıkartıldı. Bir çok eserle bağlantılı olduğu tahmin edilen tünellerin şehrin bir çok yerine de dağıldığı düşünülüyor. Tamamen gün yüzüne çıkarılması beklenen tünellerin ne amacı ile kullanıldığı araştırılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, bölge müdürlüğü olarak 19 eserin restorasyonda olduğunu ifade ederek, "Proje hazırlığında bulunduğumuz eserlerimizde var bunlardan bir tanesi de Çifte Minareli Medresedir. Bu eser, çay bahçesi olarak kiraya verilmişti. Binada da oluşan deformasyonlar, çatlaklar, su alma gibi şikayetler ile binanın yeniden ele alınarak proje çalışmaları başlatılmıştır. Alt yapı oluştursun diye yapılan kazı çalışmaları, müze denetiminde ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli ile projeci arkadaşlar tarafından başlatıldı. Bu çalışmalar esnasında bir tünel ağzı bulundu. Bu tünel ağzı Sivas tarihine baktığınız zaman büyük manada devasa tüneller değil. Bunlar küçük. Sivas kalesinden başlayan bu tünellerin bağlantıları olduğunu düşünüyoruz. Çeşitli bağlantıları olan bu tünelleri; şehrin merkezinde, sokak aralarında da görmek mümkün. Bu tünelleri şehrin yer altı zenginliği olarak değerlendirmek lazım. Bundan dolayı da bize ait olan bölüm kazı ile beraber tamamlanmış olacak. Yani ilgili kurumlardan kim varsa kendisine ait bölümleri mütalaa edecekler. Biz sadece bize ait olan kısımda çalışmaları projelendirip bunu da projeye dahil edip alt yapıyı oluşturacağız” dedi.

Yeni tüneller de var

Karaca, gün yüzüne çıkartılan tünellerin dışında yer altında farklı bağlantılı tünellerinde olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, “Şehrin altında bu tünellerin benzerlerinin olduğu söyleniyor. Bu tünellerin bilinme noktasında 40-50 yıllık bir geçmişi var. Çocuk yaşlarda buralarda oyun oynayanlar var. Şuanda 50 yaşından büyük olanlar hatırlar bu tünellerin yerlerini. Şehirde büyük değişimler oldu, bu değişimler esnasında yapılan binaların altında çıkan ve birbirleriyle bağlantısı olan tünellerden bilgimiz yok. Ama biz nereye kadar yaptırabilirsek ucu nereye varırsa bize ait bölümleri mütalaa edeceğiz" dedi.