Sivas'ın kaplıcaları termal ve sağlık turizm zirvesinde tanıtılacak

Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik kaplıcalarının şifalı suları ile 'doktor balıklar' olarak bilinen Balıklı Kaplıca başta olmak üzere Sivas'ın termal alanlarda gerçekleştirdiği tedavilerini uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla '3. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi' gerçekleştirilecek.

Sivas'ta 27-30 Eylültarihleri arasında gerçekleştirilecek olan zirve ile ilgili Sivas Valiliği Hasan Canpolat Toplantı salonunda Vali Davut Gül'ün başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Termal turizm açısından Sivas'ın zengin kaynaklara sahip olduğunu ifade eden Vali Gül,"Mevcutta olan potansiyelimizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtarak, bu işle ilgilenen, bu işe yatırım yapan firmaları Sivas'a getiriyoruz." dedi.

Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik kaplıcaları ile Balıklı Kaplıca'nın vitrine çıkacağını belirten Gül, "Bunların dışında da Sivas'ın çeşitli özellikleri var. Nedir bunlar? Anadolu'da güneşi en iyi alan yerlerden bir tanesiyiz. Havamız nemli değil. Toprağımızda bulunan mineraller çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bunlar da sadece yetmiyor. Son 10 yılda yapılan tesislerimizle beraber 3 yıldız ve üzerinde 20 tane otele sahibiz. Sıcak Çermik'te dünya standartlarında otellerimiz oldu. Balıklı Kaplıca'mız belirli bir yere geldi. Havaalanımız uluslararası uçuşlara da hizmet edebilecek çok kaliteli, çok güzel bir havaalanı. Bölünmüş yollarımız yine aynı şekilde. Bunun yanında hızlı trenimiz 2019 yılında geliyor. Mutfağımız, restorasyonu yapılan binalarımız, kurumlarımız, musikimiz Sivas'a ayrı bir zenginlik katıyor. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı vardı; yerel ekonominin canlandırılması. Burada birlikte iş yapma kültürünü de göstererek her kurum işin ucundan tutarak, yerel ekonominin canlandırılmasını arzuluyoruz. Bu Sivas tarihindeki en büyük organizasyon. Bunun sonucunu 2-3 yıl içinde göreceğiz. Buradaki tecrübelerimizle inşallah daha iyisini yapacağız." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise zirvenin Sivas için çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah bu zirvenin yansımalarını göreceğiz. Sivas ciddi anlamda termal turizm potansiyeline sahip. Tabi ki tarihi yerlerimizde bundan etkilenecektir. Bu zirve Sivas'a yeni bir ivme kazandıracaktır. Sivas'ın turizmi ve tanıtımı adına büyük bir fırsat." diye konuştu.