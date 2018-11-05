Sivas'ın yeni valisinden çiçek yerine burs çağrısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinden Sivas Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, tebrik için makama çiçek gönderilmesi yerine, Sivas Hizmet Vakfı'nın burs kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Sivas Hizmet Vakfı tarafından lisans öğrencilerine yönelik üçüncü yılında da devam eden 'Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi'ne Sivas halkını destek olmaya çağıran Ayhan, hayırsever vatandaşların katkılarıyla burs verilen öğrenci sayısının artacağına dikkati çekti. Kampanyaya herkesin destek vermesini isteyen Vali Ayhan, "Ailesi Sivas'ta ikamet eden bin 500 lisans öğrencisine, 8 ay süre ile yardımda bulunulacaktır. Daha çok öğrenciye burs vermek için tebrik amaçlı makama çiçek gönderilmesi yerine lütfen öğrencilerimize burs verelim" dedi.