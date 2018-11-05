İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ın yeni valisinden çiçek yerine burs çağrısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinden Sivas Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, tebrik için makama çiçek gönderilmesi yerine, Sivas Hizmet Vakfı’nın burs kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinden Sivas Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, tebrik için makama çiçek gönderilmesi yerine, Sivas Hizmet Vakfı'nın burs kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.


Sivas Hizmet Vakfı tarafından lisans öğrencilerine yönelik üçüncü yılında da devam eden 'Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor Projesi'ne Sivas halkını destek olmaya çağıran Ayhan, hayırsever vatandaşların katkılarıyla burs verilen öğrenci sayısının artacağına dikkati çekti. Kampanyaya herkesin destek vermesini isteyen Vali Ayhan, "Ailesi Sivas'ta ikamet eden bin 500 lisans öğrencisine, 8 ay süre ile yardımda bulunulacaktır. Daha çok öğrenciye burs vermek için tebrik amaçlı makama çiçek gönderilmesi yerine lütfen öğrencilerimize burs verelim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.