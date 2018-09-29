Sivasspor, Burya'ya hazır

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerimizde yapılan antrenman; ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan ekip taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibip kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sivasspor ile Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.