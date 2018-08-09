Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 09:18

Sivasspor David Braz’ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Brezilya’nın Santos Kulübü’nden 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor David Braz’ı kadrosuna kattı

09 Ağustos 2018 09:18


Kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı stoper David Braz’ın 1 yıl kiralanması konusunda Santos kulübü ile anlaşmaya vardı. Dün sabah Sivas’a gelen David Braz ilk olarak Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünün ardından kulüp tesislerine geçen Braz 1 yıllık kiralık olarak kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


21 Mayıs 1987’de Guarrulhos’ta dünyaya gelen David Braz de Oliveira Filho futbola Palmeiras’ta başladı. 2009 yılında Yunanistan ekibi Panatinaikos’a transfer olan David Braz ardından Flamengo, Esporte Clube Vitria gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon Santos formasını giyen 31 yaşındaki stoper yeni sezonla birlikte Demir Grup Sivasspor’un başarısı için ter dökecek. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç