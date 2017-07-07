Sivasspor, Elderson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Sivasspor, Fransa’nın Monaco takımından sol bek Uwa Elderson Echiejile ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde Başkanvekili Erdal Sarılar ile görüşen Elderson kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı.

20 Ocak 1988’de Nijerya’nın Benin şehrinde dünyaya gelen Elderson futbola Bendel Insurance takımda başladı. Wikki Tourists, Rennes, Braga, Standard Liege ve Monaco formasını giyen Elderson geçtiğimiz sezon ise Sporting Gijon takımında kiralık olarak ter döktü. 51 kez Nijerya milli takımının formasını giyen başarılı oyuncu 3 gol kaydetti. Sivasspor Hakan Bilgiç ve Arouna Kone’den sonra Elderson Echiejile ile üçüncü transferini yapmış oldu.