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07 Temmuz 2017 15:16

Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı Sivasspor, Nijeryalı sol bek Uwa Elderson Echiejile ile prensipte anlaştı.

Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı

07 Temmuz 2017 15:16


TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig’e 1 yıl aradan sonra yeniden dönen Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor bonservisi Fransa’nın Monaco takımında olan geçen sezon sezonu İspanya Ligi takımlarında Sporting Gijon’da kiralık olarak geçiren Nijeryalı Uwa Elderson Echiejile prensipte anlaştı. Nijeryalı sol bek kulüple son detayları görüşmek üzere Sivas’a geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. 51 kez Nijerya milli takımın formasını giyen Elderson 3 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 203 kez forma giyen başarılı oyuncu 11 gol kaydetti.




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