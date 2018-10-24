Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Kayseri deplasmanından 3 puan ile dönmek istediklerini ifade ederek, "Biz bu haftaya iyi başladık ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kayserispor iyi bir takım deplasmanda oynayacağız. Evlerinde oynadıkları maçları izledik ve analiz ettik. Çok iyi çıkışları olan ve çok iyi kontra atakları var. Tabi orada baskılı oynayıp ilk golü atan galip gelebilir diye düşünüyoruz. Biz ilk golü atmaya çalışacağız. Hocamız bizi iyi hazırlıyor ve iyi çalıştık. İnşallah oradan 3 puanı alıp geliriz" şeklinde konuştu.